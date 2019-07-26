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Динамо офіційно презентувало Караваєва і Кадірі – Хацкевич розповів про перші враження від роботи з новачками

11:57 387 Читать на русском
Динамо офіційно презентувало Караваєва і Кадірі – Хацкевич розповів про перші враження від роботи з новачками
Хацкевич з новачками / Фото Олександра Попова

Київський гранд представив публіці двох статусних новобранців. Сьогодні, об 11:00, відбулася офіційна презентація Олександра Караваєва і Мохаммеда Кадірі в ролі гравців Динамо.

Після неї головний тренер киян Олександр Хацкевич поділилися думкою щодо своїх новачків.

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"Я дуже радий, що ці хлопці опинились у нас в команді. Караваєв не потребує зайвого представлення. Він гравець збірної, який грає в обороні та в півзахисті. Він додасть нам ефективності на обох частинах поля. Його ставлення до тренувального процесу на дуже високому рівні.

Щодо Кадірі, то я бачу у ньому атлетизм, гру 1 в 1, нам давно не вистачало такого гравця. Ми вже познайомились з ним, і він розуміє, у який клуб він потрапив. Своєю потужністю в середині поля він нам допоможе і в чемпіонаті, і на міжнародній арені. Багато хто питає, як його називати, його прізвисько – Момо. Момо, велкам", – наводить слова Хацкевича Футбол 24.

Нагадаємо, Караваєв перейшов у Динамо з луганської Зорі, а Кадірі – з віденської Аустрії.

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