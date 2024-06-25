Півзахисник Джастін Лонвейк повернувся до розташування "біло-синіх" після завершення оренди, інформує офіційний сайт клубу. Сьогодні (25 червня) він пройшов медогляд та готуватиметься до нового сезону разом із командою.

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Рік тому Лонвейк попросився на вихід з Динамо, злякавшись ситуації в Україні. Першу половину сезону він провалив у Андерлехті, а от друга з Фортуною Сіттард виявилася доволі продуктивною – 16 матчів, 3 голи та 3 асисти. Втім, клуб Ередивізі не захотів викуповувати 24-річного хавбека.

Нагадаємо, Динамо у вересні 2022-го заплатило Віборгу за Лонвейка 1,5 млн євро. Контракт з киянами розрахований до 30 червня 2027 року.

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