Київський клуб продовжує підготовку до другої частини сезону 2022/23. Вже відомі два суперники Динамо у лютневих контрольних поєдинках.

"Біло-сині" підтвердили проведення перших контрольних поєдинків у лютому. Команда Мірчі Луческу на зборах у Туреччині зіграє з болгарським Лудогорцем і македонською Шкендією, інформує офіційний сайт Динамо.

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Проти Лудогорця кияни зіграють 3 лютого, а зі Шкендією – 6 числа. Обидва поєдинки стартують о 16:00 за київським часом.

Крім того, "біло-сині" продовжують перемовини з іншими клубами щодо проведення спарингів. Офіційну інформацію про наступні контрольні матчі Динамо обіцяє оприлюднити згодом.

Нагадаємо, Динамо завершило першу частину УПЛ на третій позиції турнірної таблиці. Від СК Дніпро-1 кияни відстають на 5 очок, зігравши на матч більше. У Шахтаря 30 балів (як і в Динамо), але дві гри в запасі.

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