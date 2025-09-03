Динамо офіційно оголосило про підписання п’ятирічного контракту з 23-річним румунським форвардом Владиславом Бленуце.

Динамо офіційно підписало сенсаційну заміну Попову

Владислав народився 12 січня 2002 року в Хінчешті (Молдова). Футболіст пройшов юнацькі академії Чехії, Молдови та Румунії, а у 2019 році приєднався до молодіжної системи італійської Пескари, де в грудні 2020 року дебютував у Серії B, провівши 6 матчів за першу команду.

У вересні 2022 року Бленуце перейшов до Універсітаті Крайови на правах оренди, а з літа 2023 року став повноцінним гравцем клубу. У сезоні 2023/24 він зіграв 31 матч і забив 8 голів, а у сезоні 2024/25 на правах оренди виступав за Універсітатю Клуж, відзначившись 12 голами в 37 матчах.

На міжнародному рівні Владислав спочатку виступав за юнацькі та молодіжні збірні Молдови, а з 2023 року представляє Румунію у командах U-20 та U-21. Його батько, Едуард Бленуце, є відомим тренером і нині очолює клуб вищого дивізіону чемпіонату Молдови Петрокуб.

Нагадаємо, що нещодавно основний форвард Динамо Владислав Ванат перейшов до іспанської Жирони.

Динамо знищило Полісся – новачок збірної фєерить після виклику Реброва, дубль Буяльського, Герреро забив, дебют Велетня