Динамо офіційно оформило трансфер українського захисника Василя Буртника, повідомляє прес-служба клубу.

Орендна угода з футболістом, який належить тернопільській Ниві, розрахована на один рік.

Минулого сезону Буртник грав за івано-франківську Реверу 1908 у Другій лізі, провівши 17 матчів у всіх турнірах. На початку нинішнього сезону він підписав контракт із тернопільською Нивою, що виступає в Першій лізі, та зіграв 5 матчів у всіх турнірах.

Зазначимо, що цю угоду можна розцінювати як заміну для Дениса Попова через його травму.

