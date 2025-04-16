Півзахисник Віталій Буяльський залишиться в команді довше, ніж передбачав його попередній контракт.

Динамо продовжило контракт із Віталієм Буяльським – півзахисник залишиться в команді щонайменше до літа 2027 року, повідомляє прес-служба киян.

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Буяльський дебютував за головну команду у 2011 році у матчі Кубка України проти кременчуцького Кременя, а досвід оренди в Говерлі допоміг йому зміцнити свої позиції у столиці.

Серед досягнень Віталія три звання чемпіона України, три Кубки та чотири – Суперкубки країни. За час виступів у Динамо Віталій Буяльський провів 352 матчі, в яких забив 79 м'ячів і віддав 62 результативні передачі.

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