Київське Динамо оголосило про співпрацю з сервісом доставки Rocket.

Динамо уклало трирічну угоду з українською компанією Rocket, яка займається доставками, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Партнерство включатиме проведення ряду спільних соціальних активностей під егідою клубу. Зокрема, Rocket планує надати спеціальні умови для власників абонементів, брати активну участь у digital-проектах Динамо та надавати матеріально-технічну підтримку клубним соціальним програмам.

Зазначимо, що кияни вже співпрацюють з А-Банком, New Balance (технічний спонсор) та букмекерською компанією FavBet.

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