Динамо офіційно отримало нового генерального партнера – на передній частині футболки з'явився напис
10:31 - Читать на русском
Динамо нарешті знайшло генерального партнера, який є найбільш помітним на формі гравців.
З 11 лютого 2021 року партнером киян став А-Банк, повідомляє офіційний сайт клубу.
Динамо може відпустити Русина до чинного чемпіона Польщі – є одна перешкода
Форма "біло-синіх" зазнала помітних змін. Динамо роками носило екіпірування без напису на передній частині, а тепер прогалина заповнена. На білому комплекті назва спонсора виконана зеленим кольором, а на синьому – білим.
Оновлений вигляд гравців Динамо можна буде побачити вже 13 лютого в матчі УПЛ проти Олімпіка.
Хто такий Марк Гінзбург, який розвиватиме Динамо? Контакти із Трампом та Кадировим, легендарні предки і картини Пікассо
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter