Динамо нарешті знайшло генерального партнера, який є найбільш помітним на формі гравців.

З 11 лютого 2021 року партнером киян став А-Банк, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Форма "біло-синіх" зазнала помітних змін. Динамо роками носило екіпірування без напису на передній частині, а тепер прогалина заповнена. На білому комплекті назва спонсора виконана зеленим кольором, а на синьому – білим.

Оновлений вигляд гравців Динамо можна буде побачити вже 13 лютого в матчі УПЛ проти Олімпіка.

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