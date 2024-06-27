Себальйос перейшов у Динамо на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода з Форталезою розрахована до кінця 2024 року, після чого кияни матимуть право першочергового викупу футболіста.

Динамо намагається підписати захисника з Франції – конкуренція шалена

За інформацією інсайдерів, переговори тривали важко. 23-річного футболіста лякала війна в Україні. Але в підсумку Динамо зуміло домовитися з самим колумбійцем і його клубом.

Нагадаємо, що Браян виступав на правах оренди за Атлетіко Хуніор в минулому сезоні, де провів 20 поєдинків та забив один гол. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.