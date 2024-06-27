Динамо офіційно оголосило про трансфер колумбійського захисника
16:05 - Читать на русском
Центрбек Форталези Браян Себальйос продовжить кар'єру в Україні.
Себальйос перейшов у Динамо на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода з Форталезою розрахована до кінця 2024 року, після чого кияни матимуть право першочергового викупу футболіста.
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За інформацією інсайдерів, переговори тривали важко. 23-річного футболіста лякала війна в Україні. Але в підсумку Динамо зуміло домовитися з самим колумбійцем і його клубом.
Нагадаємо, що Браян виступав на правах оренди за Атлетіко Хуніор в минулому сезоні, де провів 20 поєдинків та забив один гол. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.
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