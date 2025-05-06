Київське Динамо офіційно оголосило про підписання 25-річного колумбійського флангового атакувального гравця Анхеля Торреса. Футболіст приєднався до команди як вільний агент і уклав контракт до червня 2028 року.

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Торрес здатен ефективно діяти на обох флангах атаки. У новій команді він гратиме під 17-м номером.

Додамо, що останнім клубом колумбійця був австралійський Сентрал Кост, за який він виступав у сезоні 2023/24. Всього Торрес провів за цей клуб 33 матчі, забив 15 голів та віддав 7 асистів. Рік тому футболіст був звинувачений у зґвалтуванні, проте його було виправдано.

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