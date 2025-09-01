Київське Динамо уклало чотирирічний контракт із 20-річним форвардом Шолою Огунданою, повідомляє прес-служба клубу. Сума угоди – 200 тисяч євро плюс 50% від майбутнього перепродажу гравця.

Нігерійський вінгер Шола Огундана розпочинав кар’єру на батьківщині, виступав за Ремо Старз та перейшов у Фламенго, де двічі вигравав Копа Лібертадорес U-20 і Under-20 Intercontinental Cup, ставши MVP турніру 2025 року.

За молодіжку "червоно-чорних" провів 46 матчів (9 голів, 7 асистів), а в листопаді 2024-го дебютував у бразильській Серії A.

