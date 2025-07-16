Перший поєдинок команд пройде на виїзді – 22 липня о 19:00 за київським часом, повідомляє прес-служба Динамо.

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Матч-відповідь команда проведе 29 липня в польському Любліні, початок зустрічі – о 21:00.

Нагадаємо, що Хамрун у першому раунді пройшов Жальгіріс, відігравшись після поразки 0:2 у першому матчі й здобувши перемогу у серії пенальті – 11:10.

До слова, Динамо вже провело пʼять спарингів на літніх зборах в Австрії. До цього кияни обмінялися перемогами з Кішвардою, зазнали поразки від Мітьюлланда та розписали нічиї із Вест Бромвічем та Корвінулом.

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