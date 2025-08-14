Маккабі Тель-Авів здолав Хамрун Спартанс (3:1, заг. 5:2) у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Кваліфікація Ліги Європи, 3-й раунд

Маккабі Тель-Авів – Хамрун Спартанс – 3:1 (заг. 5:2)

Голи: Шахар, 37, 45+2, Давіда, 69 – Мбонг, 43

Нереалізований пенальті: Емерсон, 28 (Хамрун Спартанс)

Маккабі Тель-Авів у першому матчі здолав Хамрун Спартанс з рахунком 2:1. Перевага в один гол ніяким чином не вплинула на інтригу в матчі.

Ізраїльтяни з перших хвилин заволоділи ініціативою і весь перший тайм мали перевагу у володінні. Утім, тривалий час Маккабі просто намагався протиснутися до воріт суперника. До 20-ї хвилини команди особливих моментів не створили. На 26-й хвилині гравець господарів зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Суддя вказав на позначку, а Емерсон пробив у поперечку, змарнувавши супершанс Хамруна.

Пенальті розбудив обидві команди. На 38-й хвилині Шломо віддав класну передачу з глибини на Шахара, а той без проблем влучив у ворота. Недовго тішився Маккабі. Мбонг опинився віч-на-віч с голкіпером і зрівняв рахунок. Вже в компенсований час ізраїльтяни вийшли вдруге в матчі вперед. І знову відзначився Шахар.

По перерві Маккабі організував третій гол. Давіда, який асистував Шахару, додав у свій актив ще й забитий м'яч. Хамрун не здавався і намагався шукати підходи до воріт суперника. Утім, гості часто наривалися на контратаки, які ледь не перетворювалися на голи. Фінальний свисток зафіксував перемогу ізраїльтян.

Отже, Маккабі зіграє проти Динамо у фінальному раунді кваліфікації ЛЄ. Варто зауважити, що кияни зустрічалися у кваліфікації ЛЧ з Хамруном і обіграли мальтійців 6:0.

