Жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2025/26 відбулося 21 липня у швейцарському Ньйоні. Хто став майбутнім суперником Динамо, дізнавайтесь у цій новині на "Футбол 24".

Церемонія жеребкування почалася о 13:00 за київським часом. УЄФА заздалегідь розділив можливих суперників на групи, Динамо потрапило до другої. Тож іще до початку список потенційних суперників киян скоротився лише до шести клубів.

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ: Динамо отримало не найгіршого суперника

Якщо підопічні Олександра Шовковського у другому кваліфікаційному раунді пройдуть Хамрун Спартанс, то в наступному етапі на шляху до фінальної стадії Ліги чемпіонів зіграють проти переможця пари Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) – Пафос (Кіпр).

Матчі третього раунду кваліфікації цьогорічної ЛЧ заплановані на 5/6 та 12 серпня 2025 року. Час початку поєдинків УЄФА оголосить 25 липня – відразу на перший та другий матчі. Слід зауважити, що третій раунд відбору є передостаннім. Після нього задля потрапляння в етап Ліги потрібно зіграти ще й плейоф кваліфікації.