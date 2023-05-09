"Булеца та Бражко влітку повернуться до Динамо. Думаю, що ці футболісти будуть дуже важливими для Динамо наступного сезону. Там ще є Лєднєв, ще там певні питання.

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Бражко може бути заміною Сидорчуку. Можливо, не відразу, але в потенціалі. Він дає дуже великий обсяг роботи. Булеца подорослішав. У його технічних якостях ніхто ніколи не сумнівався, але були інші моменти на футбольному полі, які не всім подобалися. Однак зараз він подорослішав, і ці гравці можуть бути корисними для нинішнього Динамо", – резюмував Циганик у ефірі Циганик Live.

Додамо, що Бражко у нинішньому сезоні провів 24 матчів, оформивши 5 голів та один асист. Статистика Булеци – 25 матчів, 6 голів та 7 асистів. За іронією долі, Зоря випереджає Динамо на 5 очок і може змусити киян наступного сезону виступати лише у Лізі конференцій.

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