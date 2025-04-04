Динамо очолило рейтинг команд за часткою гравців, які є вихованцями та представляють ту ж країну, що й клуб. Відповідне дослідження провів Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES), охопивши період з 25 березня 2024 року по 25 березня 2025-го.

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За цим показником київський клуб став найкращим у світі – 58,8% гравців Динамо є українцями, які пройшли академію клубу. Другу сходинку посіла словацька Жиліна, третє місце дісталося парагвайському Лібертаду.

Якщо ж враховувати також кількість легіонерів у складі, то за сукупним індексом Динамо опинилося на третьому місці, поступившись лише колумбійським Енвігадо та Атлетіко.

Нагадаємо, у поточному розіграші УПЛ кияни лідирують у турнірній таблиці, маючи 54 очки.

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