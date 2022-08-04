Універсал киян Олександр Караваєв заслужив компліменти та похвалу за підсумками першого матчу проти Штурма у 3 раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Підопічні Мірчі Луческу у польській Лодзі святкували мінімальну звитягу над австрійцями. Єдиним голом відзначився 30-річний гравець збірної України.

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Після поєдинку в офіційному Telegram-каналі Динамо відбулось голосування за найкращого гравця. У ньому взяли участь понад 5 тисяч вболівальників, більша частина з яких (52%) віддала свій голос за Олександра Караваєва. Друге місце в опитування посів Георгій Бущан (21%), а третє розділили між собою Владислав Дубінчак та Микола Шапаренко (по 10% голосів), інформує сайт киян.

Зауважимо, що зустріч зі Штурмом стала особливою для Караваєва. По-перше, він провів свій 50-й матч у єврокубках. По-друге, став автором ювілейного 30-го гола Динамо у поєдинках з австрійськими командами в європейських турнірах.

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