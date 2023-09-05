Новим капітаном київського клубу стане 30-річний півзахисник Віталій Буяльський, стверджує ТаТоТаке. Андрій Ярмоленко, ймовірно, буде одним з віце-капітанів.

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Буяльський перебуває у структурі Динамо з 2010 року та є одним з найдосвідченіших гравців нинішнього складу. Хавбек відзначився 65 голами і 50 асистами у 299 матчах за першу команду "біло-синіх". З партнерів більшою кількістю поєдинків за клуб можуть похизуватися тільки той-таки Ярмоленко (345) і Гармаш (361), який однією ногою вже в Осієку.

Нагадаємо, сьогодні Динамо відпустило у Вестерло Сергія Сидорчука, який виконував функції капітана з 2017 року.

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