За цей період Динамо провело шість матчів в рамках УПЛ, здобувши 5 перемог (над Вересом (4:0), Зорею (2:1), Минаєм (2:0), Десною (4:0) і Колосом (7:0), а також зігравши внічию з Інгульцем (1:1).

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Після кожної гри у клубних соцмережах проводилися голосування за найкращого гравця матчу. За підсумками всіх серпневих опитувань була сформована трійка номінантів на звання гравця місяця. До неї потрапили Віталій Буяльський, Микола Шапаренко та Ілля Забарний.

У фінальному голосуванні взяли участь понад 4,5 тисячі респондентів, які віддали абсолютну більшість голосів – 87% – за Віталія Буяльського, повідомляє офіційний сайт Динамо. Микола Шапаренко набрав 10% голосів, а Ілля Забарний – 3%.

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