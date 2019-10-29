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ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК УКРАЇНИ

Динамо обов'язково обіграє Шахтар, – Буряк

29 жовтня 22:50 448 Читать на русском
Динамо обов'язково обіграє Шахтар, – Буряк
Леонід Буряк / фото з відкритих джерел

Колишній наставник збірної України та Динамо Леонід Буряк переконаний, що кияни зможуть обіграти Шахтар в 1/8 фіналу Кубка України.

 

"Гра відбудеться в Києві, тому на папері для мене фаворит – Динамо. Можливо, дещо курйозно завершилася остання гра з Карпатами, але, на мій погляд, вона повинна була бути за киянами. Проти "гірників", напевно, будуть експерименти. Дуже багато нових футболістів в Динамо. Після матчів з Копенгагеном та Карпатами зустріч з Шахтарем буде непростим випробуванням в плані психології. Особливо для молодих гравців.

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Динамо хоче виграти і в Кубку, і в чемпіонаті. Потрібно боротися за кожну можливість перемогти. Чекаю в цьому поєдинку справжнє видовище, щоб команди показали рівень, який був 5-6 років тому, і зібрали повний стадіон, влаштувавши грандіозне свято для глядачів. Гра буде обережною, адже мова не про три очки, а про подальшу участь в Кубку України. Судячи зі слів гравців і тренерів, цей матч буде дуже важливим для обох команд.

Динамо обов'язково виграє. Сподіваюся, Михайличенко зробить корективи після матчів з Копенгагеном та Карпатами. Треба прибирати ті дитячі помилки, які були у виконанні гравців. Для мене Динамо – фаворит, тому має перемагати. З яким рахунком? Немає різниці, в один, два або п'ять м'ячів вигравати. Головне – перемога", – цитує Буряка bookmaker-ratings.com.ua.

Нагадаємо, матч Кубка України Динамо – Шахтар відбудеться 30 жовтня в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри – о 19:30 за київським часом.

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Динамо Динамо Кубок України Леонід Буряк Динамо - Шахтар
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