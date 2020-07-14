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Динамо обирало між Вернидубом та Михайличенком – Циганик пояснив, чому киян очолив останній

08:00 - Читать на русском
Динамо обирало між Вернидубом та Михайличенком – Циганик пояснив, чому киян очолив останній
Олексій Михайличенко / фото: ФК Динамо Київ

Журналіст Ігор Циганик розповів, як Динамо обирало наступника Олександра Хацкевича на чолі команди.

"Я щиро вболіватиму за Юрія Вернидуба в Білорусі. Бо він мені симпатичний як людина, як тренер. Думаю, що в нього попереду ще багата тренерська кар’єра, і він зможе повернутися в Україну, де потренує достатньо сильну команду.

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Вже неоднаразово говорилося про те, що Вернидуб був у шорт-листі Динамо на посаду головного після звільнення Хацкевича. Тоді все розглядалося між двома кандидатурами: Вернидубом і Михайличенком. Віддали перевагу останньому, який є динамівцем, киянином з крові і кісток.

А Вернидуб не розчарувався сильно, а поїхав доводити свою кваліфікацію до Білорусі, і попри поганий старт, команда наразі хороший футбол демонструє. Бажаю Шахтарю виграти чемпіонат Білорусі", – зазначив Циганик у ефірі програми Циганик Live.

Нагадаємо, Михайличенко очолив Динамо у серпні 2019 року після вильоту команди з кваліфікації Ліги чемпіонів від Брюгге. Попри перемогу в Кубку України результати "біло-синіх" в поточному сезоні не вражають – кияни ризикують не посісти друге місце в чемпіонаті.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Циганик Олексій Олексій Михайличенко Юрій Юрій Вернидуб
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