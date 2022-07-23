Підопічні Ігоря Костюка беруть участь у міжнародному турнірі CEE Cup 2022, що відбувається в Празі. У першому поєдинку – перемога.

CEE Cup 2022, 1-й матч

Динамо U-19 – Астон Вілла U-19 – 1:0

Гол: Кремчанін, 71 (пен.)

Вилучення: Ревен, 70 (пряма червона, Астон Вілла)

Юнаки киян стартували на змаганнях. Суперником була Астон Вілла, яка у своєму першому поєдинку поступилась Славії з рахунком 1:2.

Луческу тимчасово відчепив двох гравців від основи Динамо – футболісти матимуть особливу місію

Динамо переважало візаві протягом всієї зустрічі, тому гол назрівав. Забити вдалось лише з пенальті. Оборонець англійців зіграв рукою у власному штрафному, прийнявши на себе постріл Горбача, за що арбітр призначив 11-метровий. Удар з позначки реалізував Кремчанін.

"Біло-сині" довели матч до перемоги. У завершальному поєдинку групи Динамо U-19 розіграє перше місце з празькою Славією завтра, 24 липня, о 18:30.

Динамо – Фенербахче: Луческу обламав план Жезуша в матчі ЛЧ – відкриття і дивні заміни, а турки знайшли змову суддів