"Контракт із Динамо – це був його вибір, адже йому потрібні були суперництво і конкуренція. Батько живе пристрастю до футболу. Думаю, він спочатку прорахував можливу реакцію, але його це не лякає.

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Я був дуже радий, коли Динамо пройшло кваліфікацію Ліги чемпіонів, хоча і чекав цього. Я знав, що батько добре готується до цих матчів, тим більше що зараз Гент не є кимось екстраординарним. Я був впевнений, що Динамо пройде бельгійців.

У групі їм випали дві великі команди, але у них зараз не найкращий період. Це може стати як перевагою, так і недоліком. У будь-якому випадку, Динамо нічого втрачати. Для батька перевага таких матчів в тому, що він любить такі ігри. Скільки тренерів у його віці проводять такі матчі? Для нього це радість", – цитує Развана Луческу Digi Sport.

Нагадаємо, Динамо зіграє у групі G з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем.

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