Як стало відомо Футбол 24, 30-річний українець веде перемовини з клубом щодо нового контракту.

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''Динамо? Наразі лише чутки. Нічого серйозного', – запевнило джерело в Іспанії. Найімовірніше, екс-форвард збірної України залишиться в Альбасете, але за умови зменшення зарплатні. Раніше повідомлялося, що Зозуля разом з Альфредо Ортуньйо – найвисокооплачуваніші гравці "механічного сиру".

Нагадаємо, Зозуля захищає кольори Альбасете з 2017 року і вже встиг награти за клуб понад 100 матчів, відзначився 24 голами.

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