Нагадаємо, команда Мірчі Луческу поступилася Барселоні на Камп Ноу з рахунком 0:1 і посідає останнє місце в групі після 3-х турів. "Біло-сині" у цих матчах не змогли забити жодного м'яча.

"Ви, журналісти, дивитеся на принцип xG і ще щось. Ми ж дивимося на футбол трохи по-іншому. На Камп Ноу був рахунок 0:1 – зрозуміло, що він негативний. Але по ходу гри було видно, що на сьогоднішній день Динамо ні в чому не поступається Барселоні.

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Київській команді лише потрібна людина, яка буде ставити крапку. П'ять років працювати і грати без форварда такий клуб, як Динамо, не має. Йому необхідно мати страйкера, який забиває м'ячі. Завдяки якому ставиться крапка в атаці. Все можна робити добре. Динамо зараз здорово грає в перехідних фазах, але ось кінцівки немає. Гармаш – це не нападник", – цитує Хацкевича Meta-ratings.

Наступний матч у Лізі чемпіонів кияни зіграють 2 листопада проти Барселони на НСК Олімпійський.

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