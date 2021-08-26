"Через 7-10 днів Каргбо почне бігати, набирати форму. Думаю, через 1,5-2 місяці він буде в строю. Що стосується його ситуації, то у нього є пропозиція про перехід в інший зарубіжний клуб, є команда, яка в ньому зацікавлена. Якби Ібрагім був зараз повністю здоровий, думаю, цей перехід відбувся б в літнє міжсезоння.

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Однак поспішати зараз ми не маємо права. Каргбо повинен спочатку відновитися, набрати форму, а потім буде видно. Трансфери люблять тишу, тому поки що треба почекати повного одужання футболіста, який в минулому сезоні отримав серйозну травму", – заявив Селюк у коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, Каргбо приєднався до Динамо в 2019-му, підписавши контракт на 3,5 роки. Минулий сезон провів на правах оренди в Олімпіку і встиг у 21 матчі забити 3 голи, допоки не зламав ногу.

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