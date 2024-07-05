Динамо вирішило вивести жіночу команду зі структури клубу, повідомляє офіційний сайт Всеукраїнської асоціації жіночого футболу України.

Екс-тренер Динамо офіційно очолив чемпіона України

"Біло-сині" підписали договір співпраці зі СК Ладомир і, таким чином, знімають свою команду з участі у чемпіонаті України з футболу серед жіночих клубів Вищої ліги сезону 2024/25.

Нагадаємо, жіноча футбольна команда Динамо була заснована в Києві у 1989 році на базі однойменного чоловічого клубу. У 1990 році вона дебютувала у Вищій лізі СРСР. У 1992 році клуб став учасником дебютного розіграшу у Вищій лізі України, виграв чемпіонат і кубок України, ставши першим чемпіоном незалежної України. Наступного сезону клуб став другим, а наприкінці 1994 року, з приходом нового керівництва, жіночу команду клубу було розформовано.

Після 26-ти років перерви, у сезоні 2020/21 років жіночий колектив Динамо був знову сформований і стартував у Першій лізі України. У минулому розіграші киянки фінішували на восьмій сходинці турнірної таблиці Вищої ліги, Ладомир став шостим.

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