Динамо не зможе підписати Моро – хорват проміняє Київ на Москву

Нікола Моро в матчі проти Шахтаря / Reuters

Джерела Футбол 24 підтверджують, що Нікола Моро, яким так цікавилися у Динамо київському, може опинитися у Динамо московському.

Динамо отримало відмову від хорватського хавбека, яким цікавився Шахтар

Росіянам вже назвали ціну – 10 млн євро. Моро імпонує особисто Желько Бувачу, нині спортивному директору московського клубу та колишньому асистенту Юргена Клоппа в Борусії та Ліверпулі.

Раніше повідомлялось, що загребське Динамо вимагало за свого таланта 15 млн євро, а наставник киян Мірча Луческу заморозив трансфер.

У сезоні-2019/20 Нікола провів у складі загребського Динамо 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи.

"Я дорікнув Луческу і втратив місце у заявці": він грав за Шахтар та Динамо, допомагав легенді МЮ, писав історію ЧС-2006