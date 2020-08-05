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Динамо не зможе підписати Моро – хорват проміняє Київ на Москву

14:55 - Читать на русском
Динамо не зможе підписати Моро – хорват проміняє Київ на Москву
Нікола Моро в матчі проти Шахтаря / Reuters

Півзахисник загребського Динамо Нікола Моро визначився із пріоритетним варіантом продовження кар'єри.

Джерела Футбол 24 підтверджують, що Нікола Моро, яким так цікавилися у Динамо київському, може опинитися у Динамо московському.

Динамо отримало відмову від хорватського хавбека, яким цікавився Шахтар

Росіянам вже назвали ціну – 10 млн євро. Моро імпонує особисто Желько Бувачу, нині спортивному директору московського клубу та колишньому асистенту Юргена Клоппа в Борусії та Ліверпулі.

Раніше повідомлялось, що загребське Динамо вимагало за свого таланта 15 млн євро, а наставник киян Мірча Луческу заморозив трансфер.

У сезоні-2019/20 Нікола провів у складі загребського Динамо 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи.

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