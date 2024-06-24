Себальйос разом з батьком прибув до Києва 22 червня для переговорів щодо трансферу в Динамо, але українські реалії відштовхнули колумбійця, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Нічна ракетна атака росіян плюс відключення світла – через це Браян навіть не пройшов медогляд до кінця. Остаточне рішення ще не ухвалене, але колумбієць вже скептично ставиться до життя в Україні.

Зауважимо, що Себальйос виступав на правах оренди за Атлетіко Хуніор в минулому сезоні, де провів 20 поєдинків та забив один гол. Transfermarkt оцінює його у 850 тисяч євро.

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