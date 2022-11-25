Динамо не змогло підписати форварда з чемпіонату Франції – лідер бомбардирських перегонів не спокусився грошима
Київський клуб знову отримав відмову від нападника з Кот-д'Івуару.
Форвард Сент-Етьєна Жан-Філіпп Крассо відмовився переходити в Динамо, повідомляє Butfootballclub.
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25-річний футболіст, якого "біло-сині" намагались підписати ще влітку, вже втретє відмовив киянам. За даними джерела, українці пропонували футболісту суттєве підвищення зврплати у порівнянні з тим, що він отримує у Франції, але не змогли його вмовити.
До слова, інтерес до Крассо також проявляє Црвена Звезда, а неназваний російський клуб вже отримав відмову. У свою чергу, Сент-Етьєн зацікавлений у продажі гравця, оскільки його контракт закінчується влітку. Transfermarkt оцінює футболіста у 2,5 млн євро.
Нагадаємо, у поточному сезоні Жан-Філіпп у 13 матчах Ліги 2 забив 8 голів і віддав 4 результативні передачі. Наразі він очолює список бомбардирських перегонів другого за силою дивізіону Франції.
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