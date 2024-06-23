Динамо мало намір підписати румуна Вірджила Гіцу з Краковії, але отримали відмову, інформує журналіст Ігор Бурбас.

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На центрбека намагався повпливати навіть його колишній партнер по команді Євген Коноплянка. Проте, Динамо знайшло альтернативу у вигляді Браяна Себальйоса, який вже прибув до Києва.

До слова, Гіца провів за Краковію 31 матч у минулому сезоні, в яких відзначився 4 забитими голами. Себальйос же виступав на правах оренди за Атлетіко Хуніор, де провів 20 поєдинків та забив один гол. Transfermarkt оцінює його у 850 тисяч євро.

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