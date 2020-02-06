Динамо не змогло оскаржити покарання за мотивами расистського скандалу в Класичному

Динамо програло апеляцію на рішення КДК щодо порушень вболівальників у матчі 14 туру УПЛ проти Шахтаря.

Рішення КДК покарати київський клуб залишається чинним, інформує офіційний сайт УАФ.

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Динамо доведеться провести один домашній матч без глядачів (ще один матч умовно) та сплатити штраф у розмірі 500 тис. грн. Клуб може оскаржити рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS) у м. Лозанна згідно зі встановленою процедурою.

Нагадаємо, поєдинок 14 туру між Динамо та Шахтарем був тимчасово перерваний через расистські вигуки фанатів киян на адресу бразильських легіонерів "гірників", особливо дісталося Тайсону.

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