Дирекція української Прем’єр-ліги оприлюднила імена переможців у індивідуальних номінаціях після квітневих матчів.

Мірча Луческу (в центрі) / ФК Динамо Київ

У голосуванні за топ-футболіста впевнено переміг захисник Динамо Ілля Забарний, який набрав 20% голосів, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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До слова, конкурентами Забарного були півзахисник Зорі Владлен Юрченко (20%), голкіпер Руха Олександр Бандура (17%), форвард Ворскли Владислав Кулач (15%), захисник Динамо Віталій Миколенко (13%), півзахисник Львова Олексій Довгий (10%), півзахисник Десни Андрій Тотовицький (4%) та півзахисник Маріуполя Артем Бондаренко (1%).

У голосуванні за топ-наставника перемогу здобув керманич Динамо Мірча Луческу (50% голосів). Позаду залишилися Анатолій Безсмертий (Львів – 35%), Володимир Шаран (Олександрія – 11%) та Олександр Рябоконь (Десна – 4%).

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