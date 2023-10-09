На старті сезону Динамо активно переносило матчі УПЛ, мотивуючи свої рішення бажанням якомога краще підготуватися до кваліфікаційних поєдинків у єврокубках. Зрештою, кияни не пробилися в групу Ліги конференцій і тепер мають розгрібати багаж із перенесень.

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За інформацією Динамоманії, столичний клуб до зимової паузи хоче зіграти два із трьох матчів. Один точно зіграють вже весною. Точні дати наразі не відомі. Ймовірно, що один із поєдинків проведуть у день 1/4 фіналу Кубка України – 1 листопада. Динамо вже вилетіло з цього турніру.

Нагадаємо, киянам, щоб наздогнати календар, потрібно зіграти проти Зорі, Металіста 1925 і Вереса. Останні двоє також уже припинили боротьбу в Кубку, тож не виключено, що хтось із цієї пари й стане суперником Динамо 1 листопада.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ