Кияни не встигли оформити угоду щодо 19-річного Лінкольна з Фламенго, інформує Globoesporte.

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Вихідними Динамо погодилося віддати 4,5 млн євро за 80% прав на юного нападника, і бразильський клуб прийняв цю ставку. Втім, проблемою стала відсутність вчасного авіаційного сполучення між Ріо-де-Жанейро і Києвом. Лінкольн просто не встигав прилетіти в Київ до вівторка, коли закривається трансферне вікно УПЛ.

Зазначається, що Фламенго планував отримати за Лінкольна 10 млн євро, але Динамо запропонувало цікавий формат трансферу, який задовольнив бразильців. На форварда також претендували Нант, Альмерія, Мускрон та Пафос.

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