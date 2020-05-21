"Динамо не виглядає фаворитом перегонів із Зорею, Десною і Олександрією": Сабо озвучив прогноз на фінальну частину УПЛ

Колишній наставник Динамо та збірної України переконаний, що киянам буде непросто у боротьбі за друге місце протягом заключної частини УПЛ.

Нагадаємо, після 23 турів УПЛ Динамо посідає 3 місце, поступаючись Зорі в особистих зустрічах. Лідирує Шахтар, який відірвався на 13 очок. На 3 пункти від киян та луганців відстає Десна, а на 6 – Олександрія.

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"Вже, напевне, ніхто не сумнівається в тому, що "гірники" стануть чемпіонами. У Шахтаря дуже вже велика перевага перед опонентами. Я давно говорив, що в Динамо будуть проблеми. Підбір гравців у киян, може, трохи і кращий, але інші беруть завдяки командному духу.

"Біло-сині" на даний момент по грі не виглядають фаворитами в суперництві з Зорею, Десною і Олександрією. Впевнений, що за призові місця буде битва", – цитує Сабо Команда №1.

До слова, 24 тур Прем'єр-ліги повинен пройти вже 30 травня. Динамо проведе виїзний матч проти Шахтаря.

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