Журналіст Ігор Циганик у авторській програмі "ЦиганикLive" повідомив про інтерес Колоса до 18-річного оборонця Динамо Костянтина Вівчаренка.

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Зазначається, що йшлося про оренду. Однак кияни не відпустили гравця, оскільки хотіли перевірити його на зимових зборах. Ігор Суркіс пообіцяв Вівчаренку відпустити його влітку, якщо гравець не буде виступати в першій команді у весняній частині сезону.

Додамо, що Вівчаренко поки не дебютував за основну команду Динамо, виступаючи на молодіжному рівні. Зокрема у минулому сезоні був основним гравцем киян у всіх матчах Юнацької ліги УЄФА.

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