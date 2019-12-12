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Динамо не відпустило Дерліса Гонсалеса в Олімпію – кияни наполягають на повноцінному трансфері парагвайця

11:39 848 Читать на русском
Динамо не відпустило Дерліса Гонсалеса в Олімпію – кияни наполягають на повноцінному трансфері парагвайця
Дерліс Гонсалес / O Jogo

Парагвайська Олімпія отримала відмову від київського Динамо щодо оренди атакувального хавбека Дерліса Гонсалеса.

Контракт парагвайця з Динамо розрахований до літа 2020 року. Клуб з Асунсьйона узгодив умови особистого контракту з хавбеком, а також обговорив з ним схему переходу, інформує Fox Sports Brasil.

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Передбачалося, що Дерліс Гонсалес піде в оренду на півроку, а після завершення угоди з київським клубом підпише повноцінний контракт з Олімпією. Але такий варіант не влаштував керівництво українського клубу.

Боси Динамо хочуть, щоб футболіст залишився у бразильському Сантосі і розраховують, що найближчим часом клуб отримає пропозицію про повноцінний викуп контракту парагвайського легіонера. Сам гравець не має наміру повертатися у Сантос, адже він втратив місце в основному складі команди.

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Теги
Динамо Динамо Олімпія Олімпія Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес
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