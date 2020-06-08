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Динамо не вело і не веде жодних переговорів з Сьоміним, – Денисов

10:43 761 Читать на русском
Динамо не вело і не веде жодних переговорів з Сьоміним, – Денисов
Юрій Сьомін / Getty images

Ведучий програми Великий Футбол Олександр Денисов розповів, що спровокувало чутки про переговори між київським Динамо і Юрієм Сьоміним.

"Цей тиждень запам'ятається тим, що несподівано з'явилося відразу кілька чуток про можливого наступника Олексія Михайличенка. Називалося ім'я турецького фахівця Ерола Булута, Юрія Сьоміна і Сергія Реброва.

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Інформація про Юрія Сьоміна базувалася на моєму нещодавньому інтерв'ю з фахівцем. На включенні я запитав, чи шкодує він про відхід з Динамо. Я контактував з найближчим оточенням Сьоміна ще до того, як він відреагував на ці чутки. Підтвердилося, що жодних переговорів не було і немає на сьогоднішній день з Юрієм Сьоміним щодо того, щоб він втретє очолив Динамо Київ. За іншим кандидатам все на рівні чуток", – сказав Денисов.

Нагадаємо, Юрій Сьомін двічі очолював Динамо – з січня 2008-го по травень 2009-го і з грудня 2010-го по вересень 2012 року. Разом з киянами російський фахівець вигравав чемпіонат і Суперкубок України, а також доходив до півфіналу Кубка УЄФА.

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