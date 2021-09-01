Динамо не узгоджувало з Жерсоном трансфер у чемпіонат Франції, – джерело
13:50 - Читать на русском
Схоже, новоспечений форвард Труа Жерсон Родрігес здивувався останнім новинам з київського клубу.
"За несподіваною орендою Жерсона Родрігеса у Труа забули запитати самого футболіста. Знаючи люксембуржця, там нас може очікувати "мильна опера", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Київ Inside.
Динамо відпустило Жерсона в Труа
Нагадаємо, ЗМІ сватали 26-річного форварда киян в італійську Салернітану, але в останній момент Динамо підтвердило, що Родрігес проведе наступний сезон у французькому Труа.
Зараз Жерсон перебуває у таборі збірної Люксембургу, де готується до матчів кваліфікації на ЧС-2022.
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