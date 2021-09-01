"За несподіваною орендою Жерсона Родрігеса у Труа забули запитати самого футболіста. Знаючи люксембуржця, там нас може очікувати "мильна опера", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Київ Inside.

Динамо відпустило Жерсона в Труа

Нагадаємо, ЗМІ сватали 26-річного форварда киян в італійську Салернітану, але в останній момент Динамо підтвердило, що Родрігес проведе наступний сезон у французькому Труа.

Зараз Жерсон перебуває у таборі збірної Люксембургу, де готується до матчів кваліфікації на ЧС-2022.

Трансферний дедлайн, літо-2021: Грізманн повернувся в Атлетіко, Жерсон покинув Динамо – як це було