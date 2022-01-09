Кияни досі не затвердили свої товариські матчі на зимових зборах.

Одним із спаринг-партнерів Динамо має стати Левскі, проте болгарський клуб вже почав шукати альтернативу матчу з "біло-синіми", повідомляє Topsport.

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Кияни побоюються спалаху нової хвилі коронавірусу, а тому офіційно не затвердили жоден зі спарингів. Втім, Левскі все ще сподівається, що поєдинок з чемпіоном України відбудеться.

Додамо, що 17 січня Динамо вирушить на перші збори на південний схід Іспанії в провінцію Аліканте, де пробуде до 27 числа і проведе 5 контрольних поєдинків. Повний список спаринг-партнерів буде опублікований після остаточно узгодження та затвердження.

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