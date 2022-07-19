Динамо не розглядало Йовічевіча на заміну Луческу – Суркіс розвіяв чутки
19 липня 23:21 - Читать на русском
Президент Динамо Ігор Суркіс відповів на слова нового головного тренера Шахтаря Ігора Йовічевіча про інтерес киян.
"Кандидатура Йовічевіча навіть ніколи не розглядалася в Динамо. Ніколи не розглядалася. У нас є головний тренер, в якого контракт до 2024-го року.
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Дай Бог йому здоров’я, якщо він зможе працювати, то ми будемо продовжувати угоду", – поділився Суркіс у коментарі ТаТоТаке.
Нагадаємо, Йовічевіч з 2020-го очолював СК Дніпро-1, а нещодавно був призначений головним тренером Шахтаря замість Роберто Де Дзербі.
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