"Кандидатура Йовічевіча навіть ніколи не розглядалася в Динамо. Ніколи не розглядалася. У нас є головний тренер, в якого контракт до 2024-го року.

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Дай Бог йому здоров’я, якщо він зможе працювати, то ми будемо продовжувати угоду", – поділився Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Йовічевіч з 2020-го очолював СК Дніпро-1, а нещодавно був призначений головним тренером Шахтаря замість Роберто Де Дзербі.

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