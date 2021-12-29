"Думаю, Динамо не проти продати Кендзьору і Вербіча, якщо буде конкретна пропозиція від якогось клубу. Це філософія не лише президента, а й головного тренера. Він вважає, що іноземці повинні бути вищими на голову, ніж українці в Динамо.

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Зараз жодної пропозиції немає. Якби вона була, то ці трансфери б відбулися. Я говорив з тренером, і він вважає, що Тимчик на передсезонних зборах виглядав краще, ніж Кендзьора. Я не впевнений, що з ним варто продовжувати угоду, маючи Тимчика. Думаю, протягом року Вербіч і Кендзьора перейдуть в іншу команду, якщо будуть запрошення і трансферні контакти", – резюмував Циганик у ефірі ЦиганикLive.

Додамо, що контракт Вербіча з Динамо розрахований до грудня 2022 року, а Кендзьори – до літа 2024-го.

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