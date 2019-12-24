toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАЗАРІЙ РУСИН

Динамо не повністю розрахувалось за трансфер Соля, – ТаТоТаке

18:17 757 Читать на русском
Динамо не повністю розрахувалось за трансфер Соля, – ТаТоТаке
Фран Соль / ФК Динамо

Київське Динамо досі не виплатило повну суму за перехід іспанського форварда Франа Соля.

Кияни все ще винні певну суму нідерландському Віллем ІІ за перехід іспанця на початку 2019 року, інформує програма ТаТоТаке. Конкретна сума не називається.

Соль нікуди не піде з Динамо – від такої зарплати не йдуть, – Циганик

Також у програмі назвали форвардів, яких "біло-сині" розглядали перед придбанням іспанця. Ними були Андрія Новаковіч з італійського Фрозіноне та Годсвей Доніо з данського Нордшеллана.

Нагадаємо, Динамо придбало Соля приблизно за 3,5 млн євро. В поточному сезоні він зіграв 13 матчів у всіх турнірах, у яких не забив жодного гола.

Воскресіння Дуелунда, прогрес Шапаренка або ставка на вундеркінда: Динамо має хронічну проблему – як її вирішити?

blog_ava
Русин у Динамо: козирі, конкуренти, перспективи
14:30
7087
Теги
Фран Соль Фран Соль Динамо Динамо Віллем ІІ Віллем ІІ Трансфери Динамо Київ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
21
год
:
40
хв
Астон Вілла
17:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук