Динамо не повністю розрахувалось за трансфер Соля, – ТаТоТаке

Київське Динамо досі не виплатило повну суму за перехід іспанського форварда Франа Соля.

Кияни все ще винні певну суму нідерландському Віллем ІІ за перехід іспанця на початку 2019 року, інформує програма ТаТоТаке. Конкретна сума не називається.

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Також у програмі назвали форвардів, яких "біло-сині" розглядали перед придбанням іспанця. Ними були Андрія Новаковіч з італійського Фрозіноне та Годсвей Доніо з данського Нордшеллана.

Нагадаємо, Динамо придбало Соля приблизно за 3,5 млн євро. В поточному сезоні він зіграв 13 матчів у всіх турнірах, у яких не забив жодного гола.

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