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Динамо не повинне зменшувати зарплату Бєсєдіна, винних знайде керівництво клубу, – Сабо

18:23 890 Читать на русском
Динамо не повинне зменшувати зарплату Бєсєдіна, винних знайде керівництво клубу, – Сабо
Артем Бєсєдін / Сайт Динамо

Колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо порадив клубу не поспішати з визначенням подальшої долі Артема Бєсєдіна.

"Хто винен – не знає ніхто. Можливо, дізнаємось пізніше. Якщо дискваліфікували на рік, отже, знайшли щось заборонене.

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Зараз Артема потрібно підтримати всій команді і тренерському складу. В житті по-різному буває. Всі помиляються. Будуть знати – це стане уроком. А винних знайде керівництво клубу і зробить висновки. Час – лікар і для Бєсєдіна, і для керівництва, і тренерського складу. Нехай Артем працює і підтримує форму.

Тому не варто "вбивати" Бєсєдіна. Якщо він потрібен Динамо, то клуб повинен його підтримати, в жодному разі зарплату не зменшувати. Нехай працює і піднімається", – підсумував Сабо в коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, саме Бєсєдін був найкращим бомбардиром Динамо у першій частині УПЛ 2019/20 – в активі нападника вісім голів.

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Теги
Йожеф Сабо Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо
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