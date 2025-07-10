Кияни наразі перебувають на літніх зборах, де готуються до кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Перша зустріч Динамо запланована на 22 липня, а перший домашній матч в Любліні відбудеться 29 липня.

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Якщо команда Олександра Шовковського пройде в наступний кваліфікаційний раунд ЛЧ, то продовжить тренуватися в Любліні. Про це повідомляє Динамо Київ від Шурика. Це пов'язано з тим, що до кінця серпня єврокубкові матчі відбуватимуться щотижня, а на старті сезону УПЛ кияни гратимуть у західних регіонах країни (у Рівному з Вересом, у Львові проти Руха та у Тернополі з Епіцентром).

Таким чином, Динамо хоче уникнути тривалих переїздів та сконцентруватися на тренуваннях. Після завершального матчу кваліфікаційної стадії єврокубків (26-28 серпня) кияни повернуться до Києва. А вже 30 серпня зіграють з Поліссям.

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