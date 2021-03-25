Київське Динамо дійсно планує підписати вінгера хорватської Горіци Крістіана Ловріча, але для цього киянам доведеться розпрощатись з однією з зірок.

Попри те, що кияни не змогли домовитись про перехід Ловріча взимку, "біло-сині" зберігають інтерес до гравця, а процесом особисто займається Огнєн Вукоєвіч, повідомляє ТаТоТаке.

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До трансферу може підштовхнути Беньямін Вербіч – якщо словенець не зможе повернути форму, то кияни повернуться до активних переговорів щодо Ловріча, основна позиція якого – лівий вінгер.

Зазначимо, що Ловріч приєднався до Горіци у 2018 році. У поточному сезоні нападник є одним з найкращих бомбардирів чемпіонату Хорватії, відзначившись 15 голами та 5 асистами у 22 матчах.

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