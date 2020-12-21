Віце-чемпіон України, схоже, перемкнувся на інші кандидатури. Нападник Лінкольн з бразильського Фламенго навряд чи переїде до Києва.

Як відомо, лідер чемпіонату України проявляв інтерес до 20-річного Лінкольна, який виступає за Фламенго. Сам бразилець заради киян начебто відхилив пропозицію від іншого європейського клубу – кіпрського Пафоса.

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Щоправда, тепер переїзд бразильського нападника до Києва виглядає малоймовірним. Після переведення Лінкольна в дубль як Динамо, так і Пафос значно послабили свій інтерес до форварда і не ведуть жодних перемовин із Фламенго.

Наразі головним претендентом на Лінкольна стала португальська Санта-Клара, яка посідає 7 позицію в Прімейра-лізі. Найближчим часом клуб повинен зв'язатися з представниками футболіста щодо потенційного трансферу. Про це написав журналіст Йонас Стелман у Twitter.

Зауважимо, контракт Лінкольна з Фламенго розрахований до кінця 2023 року. Transfermarkt оцінює бразильця в 5,40 млн євро.

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