Останній місяць 29-річний хавбек перебував у Лодзі та підтримував форму з командою Мірчі Луческу. Однак до підписання контракту справа так і не дійшла. Кирило Ковалець вже залишив розташування Динамо, повідомляє Динамоманія.

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Раніше Ігор Суркіс заявляв, що рішення щодо підписання Ковальця ухвалюватиме Мірча Луческу. Вочевидь, тренер Динамо вирішив, що не потребує послуг екс-капітана Олександрії, який перебуває в статусі вільного агента і проходив перегляд в київському клубі.

Окрім Олександрії, Кирило Ковалець виступав за Чорноморець та Оболонь. Раніше повідомлялося, що досвідчений півзахисник має кілька варіантів у чемпіонатах Європи.

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