Динамо не отримувало пропозицій від Бенфіки щодо трансферу Сідклея – до захисника є інтерес у Бразилії

Майбутнє захисника Динамо Сідклея залишається невизначеним. Бразилець наразі не отримує ігрової практики в Києві, а ним цікавляться інші клуби.

Нагадаємо, днями у португальських ЗМІ з'явилася інформація про інтерес Бенфіки до Сідклея, який в сезоні 2019/20 ще не грав за першу команду Динамо.

Втім, офіційної пропозиції від лісабонців кияни не отримували. Жодного спілкування між клубами наразі не було. Натомість у послугах 26-річного Сідклея зацікавлені у Бразилії, повідомляє Dynamo Nation.

Динамо в спарингу розгромило Оболонь-Бровар – Де Пена оформив покер

Лівий латераль є об'єктом інтересу двох місцевих клубів, які вже контактували з Динамо. Проте цей варіант наразі виглядає складним, адже бразильці не готові платити серйозні гроші за трансфер.

Сідклей перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе влітку 2018 року. За першу команду провів 23 матчі, забив 1 гол та віддав 2 асисти.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм